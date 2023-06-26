Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии физика Голубкина за госизмену

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Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Московский городской суд назначил 12 лет колонии строгого режима физику, ведущему научному сотруднику Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) Валерию Голубкину по делу о госизмене, передал корреспондент "Интерфакса".

Голубкину также назначено ограничение свободы сроком на один год, говорится в приговоре судебной коллегии, оглашенном в понедельник.

"Конечно, мы будем обжаловать этот приговор", - заявила адвокат ученого Мария Эйсмонт, отметив, что защита настаивает на невиновности Голубкина.

Процесс в отношении Голубкина прошел в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены. В открытом режиме судом были оглашены только вводная и резолютивная части приговора.

В прениях гособвинение просило назначить фигуранту 12 лет колонии.

Голубкин признан виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Свою вину ученый, арестованный в 2021 году, не признал.

Как сообщалось, по информации защиты Голубкина, согласно фабуле дела, в ноябре 2018 года по указанию своего начальника ученый передал Йохану Стиланту из европейского ESA-ESTEC - координатору проекта Hexafly-Int, в котором участвовал ЦАГИ, - отчеты о проделанной работе.

В ЦАГИ Голубкин - специалист по аэродинамике и теплообмену летательных аппаратов - до задержания работал ведущим научным сотрудником в отделе N11 научно-исследовательского отделения 2 (НИО-2). Начальник этого отдела Анатолий Губанов был арестован по делу о госизмене в декабре 2020 года.

Hexafly-Int (High-Speed Experimental Fly Vehicles - INTernational), согласно официальной информации, - проект 7-й Европейской рамочной программы по исследованиям концепции пассажирского самолета на водородном топливе, способного летать на больших скоростях. Проект стартовал в 2014 году и был завершен в 2019 году.

В проекте участвовали европейские, российские и австралийские центры, координатором выступало находящееся во Франции Европейское космическое агентство (ESA).

ESA-ESTEC - центр космических исследований и технологий Европейского космического агентства. Расположен в Нордвейке, Нидерланды.