Суд в Москве арестовал фигуранта дела о госизмене

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы отправил под арест гражданина России Валерия Голубкина, подозреваемого в государственной измене, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Голубкина, против которого заведено уголовное дело по ст. 275 УК РФ, арестовали на два месяца, до 12 июня, сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Дарья Розмахова.

Вместе с тем, согласно информации с сайта Московского физико-технического института (МФТИ), Валерий Николаевич Голубкин является профессором кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики.

Как свидетельствуют данные сайта, среди его научных интересов - обтекание элементов летательных аппаратов, оптимизация аэродинамических форм, генетические алгоритмы оптимизации.

Наказание по данному обвинению предусматривает от 12 до 20 лет колонии.

Фабула расследования неизвестна, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

Ранее суд арестовал по подозрению в госизмене еще одного физика Анатолия Губанова, который также работает по совместительству в МФТИ, где читает курс по "практической аэродинамике высокоскоростных летательных аппаратов".