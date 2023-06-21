В Кремле оценили высказывание Байдена о Си Цзиньпине

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - США продолжают проявлять менторские элементы в своей внешней политике, заявили в Кремле, комментируя высказывание американского президента Джо Байдена, назвавшего диктатором председателя КНР Си Цзиньпина.

"С одной стороны, конечно, это весьма противоречивые проявления внешней политики США, которые говорят о большом элементе непредсказуемости. Непредсказуемости, с одной стороны, а с другой стороны - и продолжение таких менторских проявлений во внешней политике США, которые стали уже неприемлемыми для огромного количества государств", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду журналистам, комментируя соответствующее высказывание Байдена.

Он отметил, что число таких государств растет.

"Мы с вами видели буквально днями информацию о контактах госсекретаря США в Пекине, о таких разных примирительных заявлениях и так далее, ну, и здесь такая непонятная компенсация вот этих вот всех действий со стороны главы государства. Впрочем, это их дело", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил: "У нас есть свои плохие отношения с США и свои очень хорошие отношения с Китайской Народной республикой".

Ранее представитель китайского МИД Мао Нин заявила на брифинге, что Пекин считает безответственным и абсурдным высказывание Байдена, назвавшего Си Цзиньпина "диктатором", такая риторика нарушает дипломатические протоколы.