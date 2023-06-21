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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В МИД Китая сочли слова Байдена о Си Цзиньпине безответственными и абсурдными

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Пекин считает безответственным высказывание президента США Джо Байдена, в котором он назвал председателя КНР Си Цзиньпина "диктатором", такая риторика нарушает дипломатические протоколы, заявила в среду представитель китайского МИД Мао Нин.

"Высказывания американской стороны крайне абсурдны и безответственны, они серьезно противоречат основным фактам, нарушают дипломатические протоколы и посягают на политическое достоинство Китая", - приводят СМИ слова Мао Нин на брифинге.

"Эти высказывания являются открытой политической провокацией", - добавила она.

Ранее в среду сообщалось, что Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором", вспоминая инцидент с китайским аэростатом, сбитым в феврале над США.

"Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился, когда я сбил этот воздушный шар с двумя вагонами шпионского оборудования, заключается в том, что он не знал, что оно там было. Нет, я серьезно. Это было серьезным конфузом для диктатора, который не знал, что произошло", - сказал Байден на встрече с группой доноров на мероприятии по сбору средств на его избирательную кампанию.

Он добавил, что, когда аэростат сбили, Си Цзиньпин якобы "был очень смущен и отрицал, что аэростат вообще там был".

Байден призвал "не беспокоится относительно Китая", который "испытывает реальные экономические трудности".

При этом президент отметил, что глава КНР стремится к нормализации отношений с США, о чем свидетельствуют итоги недавнего визита в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена.

Ранее Байден отметил прогресс в отношениях с КНР после встречи Блинкена и Си Цзиньпина 19 июня.

"Не важно, каковы мои ощущения: ведь вы сами знаете, что прогресс был достигнут", - сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов, чувствует ли он, что на встрече Блинкена с китайским лидером достигнут прогресс.

Джо Байден Си Цзиньпин Китай США
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