Байден заявил что Си Цзиньпин не знал о реальной ситуации со сбитым в США аэростатом

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Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин был не в курсе ситуации с китайским аэростатом, сбитым в феврале над США.

"Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился, когда я сбил этот воздушный шар с двумя вагонами шпионского оборудования, заключается в том, что он не знал, что оно там было. Нет, я серьезно. Это было серьезным конфузом для диктатора, который не знал, что произошло", - сказал Байден на встрече с группой доноров на мероприятии по сбору средств на его избирательной кампанию.

Он добавил, что, когда аэростат был сбит, Си Цзиньпин якобы "был очень смущен и отрицал, что аэростат вообще там был".

Байден призвал "не беспокоится относительно Китая", который "испытывает реальные экономические трудности".

Президент также отметил, что Си Цзиньпин стремится к нормализации отношений с США, о чем свидетельствуют итоги недавнего визита в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена. "Сейчас мы находимся в ситуации, когда он хочет возобновить отношения. Энтони Блинкен только что побывал там и проделал хорошую работу, но это займет время", - сказал он.

Стенограмма выступления Байдена приведена Белым Домом.