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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В Кремле не увидели предпосылок для продления "зерновой сделки"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В Кремле не видят предпосылок для продления "зерновой сделки", поскольку договоренности до сих пор не выполнены, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В РоссииПесков заявил, что вся российская часть "зерновой сделки" не исполняетсяЧитать подробнее

На вопрос журналистов, есть ли предпосылки для продления "зерновой сделки", Песков сказал: "Нет. Предпосылок нет, потому что она не выполнена. Договоренности до сих пор не выполнены, и мы с вами уже слышали заявление представителей ООН, которые вынуждены констатировать, что, к сожалению, у них не получается должное влияние на страны коллективного Запада с тем, чтобы выполнить российскую часть договоренностей".

"Пока, к сожалению, воз и ныне там", - заключил Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада в очередной раз обманули Россию, не выполнив ее требования в рамках "зерновой сделки", и Москва думает о том, чтобы из этой сделки выйти.

Дмитрий Песков
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