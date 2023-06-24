МИД РФ заявил о неудовлетворительной ситуации с выполнением "зерновой сделки"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - МИД РФ выразил неудовлетворение ситуацией вокруг выполнения стамбульских договоренностей в сфере экспорта российской сельхозпродукции.

"Из предложенного Генсекретарем ООН и подписанного год назад в Стамбуле "пакета" договоренностей выполняется только "черноморская инициатива". При этом - в ключе, далеком от заявленных гуманитарных целей: зерно направляется преимущественно в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС. Беднейшие же государства не получают, по сути, ничего. Помимо морского трафика Брюссель также вывозит продовольствие из Украины по наземным "коридорам безопасности", наводняя попутно дешевой продукцией рынки восточноевропейских стран", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что "по Меморандуму Россия-ООН не сделано ровным счетом ничего". "Три из пяти "системных" задач, предусмотренных Меморандумом - подключение "Россельхозбанка" к SWIFT, поставки запчастей и реанимирование аммиакопровода "Тольятти-Одесса" - уже фактически сняты с повестки дня. По двум оставшимся - нормализация транспортной логистики и страхования, разблокирование банковских активов - какой-либо прогресс не просматриваются", - сказали в МИД.

В сообщении подчеркивается, что "тем удивительнее на этом фоне выглядят попытки ооновцев ввести в заблуждение мировую общественность своими оптимистическими заявлениями о неустанных усилиях, которые, правда, даже через год не дали никаких результатов".

"Еще более неуместно выглядит выражение Генсекретарем ООН разочарования по поводу сокращения объемов вывоза украинского продовольствия в рамках "черноморской инициативы". Примечательно при этом, что подрыв аммиакопровода 5 июня, возобновление работы которого предусмотрено обеими Стамбульскими договоренностями, а также отдельным предложением самого А.Гутерреша, был оставлен без реакции", - сказали в МИД.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада в очередной раз обманули Россию, не выполнив ее требования в рамках "зерновой сделки", и Москва думает о том, чтобы из этой сделки выйти.