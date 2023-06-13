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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Макрон поинтересовался у президента ЮАР, можно ли ему приехать на саммит БРИКС

Макрон поинтересовался у президента ЮАР, можно ли ему приехать на саммит БРИКС
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон узнавал у президента ЮАР Сирила Рамафосы, есть ли у него возможность принять участие в саммите БРИКС, сообщает издание L'Opinion со ссылкой на источники.

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"Президент Франции спросил своего южноафриканского коллегу Сирила Рамафосу, можно ли ему приехать", - пишет издание.

Франция не является членом БРИКС.

В августе в ЮАР пройдет саммит этого союзного объединения. В БРИКС входят Бразилия, Индия, КНР, Россия и Южная Африка.

БРИКС Бразилия Франция Эммануэль Макрон
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