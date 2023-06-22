Путин призвал исходить из того, что наступательный потенциал ВСУ не исчерпан

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Наступательный потенциал вооруженных сил Украины не исчерпан, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности.

"Надо исходить из того, что наступательный потенциал противника не исчерпан. Ряд стратегических резервов пока не задействован, и прошу иметь это в виду при построении боевой работы. Исходить нужно из реалий", - сказал глава государства.

При этом Путин считает, что мобилизационные резервы Украины в живой силе небезграничны.

"Технику, конечно, можно поставить и дополнительно. А вот мобилизационный резерв, он безграничным не является, и, похоже, западные союзники, Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.