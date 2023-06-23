Бомбардировщик Су-34 нанес удар по месту расположения батальона ВСУ в районе Колодезного

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Российский бомбардировщик Су-34 нанес удар по месту расположения 36-го отдельного стрелкового батальона вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на купянском направлении экипаж бомбардировщика Су-34 авиационной группировки войск "Запад" нанес ракетно-бомбовый удар по пункту временной дислокации 36-го отдельного стрелкового батальона в районе населенного пункта Колодезное", - сказал он.

По словам Зыбинского, под огонь российской артиллерии попали подразделения украинской 32-й отдельной механизированной бригады при попытке провести ротацию на передовых позициях в районе Берестового.

"Кроме того, в этом же районе была вскрыта и уничтожена минометным огнем диверсионно-разведывательная группа противника. Потери составили до отделения живой силы, один военнослужащий был взят в плен", - добавили в пресс-центре.

Там отметили, что российскими военными также уничтожено два минометных расчета ВСУ.