Обвиняемая в госизмене арестована в Мордовии

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Саранска (Мордовия) избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 30-летней местной жительницы, уроженки Украины, обвиняемой в государственной измене, сообщается на сайте суда.

Женщина отправлена под арест по 18 августа 2023 года включительно, говорится в сообщении.

Из материалов дела следует, что в апреле 2022 года она прибыла в Мордовию из Донецкой народной республики и обратилась в полицию в связи с потерей украинского паспорта. В декабре 2022 года после принятия присяги ей был выдан паспорт гражданина РФ.

Между тем, по данным следствия, весной этого года в Саранске обвиняемая, являясь противником проведения СВО и желая вернуться на территорию Украины или ЕС, "совершила определенные действия по оказанию помощи Украине и его представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации".

19 июня в отношении нее было возбуждено дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Отмечается, что свою причастность к инкриминируемому деянию задержанная не отрицала. Следователь обратился с ходатайством об ее аресте, и суд удовлетворил его.

Ранее о задержании фигурантки сообщалось со ссылкой на УФСБ по Мордовии.

По данным спецслужбы, женщина осуществляла сбор информации о сотрудниках ФСБ, а также об объектах военного и энергетического комплексов региона. Полученные сведения она пыталась передать организации, действующей под патронажем СБУ.