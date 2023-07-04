ФСБ раскрыла попытку склонить военных в Тюмени к переходу на сторону ВСУ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила, что в Тюмени задержан мужчина, которого подозревают в том, что он по заданию украинских спецслужб склонял российских военных перейти на сторону вооруженных сил Украины.

"В городе Тюмени пресечена деятельность пособника украинских спецслужб. Фигурант склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации", - говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

По данным ФСБ, подозреваемый обещал "организовать российским военнослужащим связь с представителями украинских разведывательных органов".

Против задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК). Статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.