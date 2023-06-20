Уроженка Украины задержана в Мордовии за сбор данных о военных объектах и сотрудниках ФСБ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ задержали в Мордовии местную жительницу по подозрению в государственной измене, сообщает пресс-служба республиканского УФСБ во вторник.

Задержанная является гражданкой РФ и уроженкой Украины.

"Женщина осуществляла сбор информации о сотрудниках ФСБ, а также об объектах военного и энергетического комплексов региона. Полученные сведения фигурантка пыталась передать организации, действующей под патронажем СБУ. При этом она полностью осознавала возможность их использования против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что женщина в прошлом году приехала в Мордовию и получила гражданство РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Подозреваемая полностью признала свою вину, решается вопрос об ее аресте, добавили в УФСБ.