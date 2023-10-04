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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

В Москве прошли обыски по делу о незаконной работе нежелательных НПО

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Москве следователи провели обыски у фигурантов уголовного дела о незаконной деятельности иностранных неправительственных организаций, признанными нежелательными в России, сообщила представитель столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 284.1 УК (в редакции Федерального закона от 23.05.2015 129-ФЗ), об осуществлении деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России.

По версии следствия, с 25 ноября 2022 года группой лиц на территории Москвы "незаконно осуществлялась деятельность благотворительного фонда "Возрождение" Владимира Мунтяна и религиозной организации "Всеукраинский духовный центр "Возрождение"", которые были признаны нежелательными 18 ноября.

Имена фигурантов дела в СК не назвали, как и их количество.

Возрождение Владимир Мунтян СКР Украина
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