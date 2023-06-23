Гендиректор МАГАТЭ и глава "Росатома" обсудили безопасность Запорожской АЭС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Российская делегация обсудила с представителями МАГАТЭ в пятницу в Калининграде вопросы ядерной безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС), сформулированные главой Агентства Рафаэлем Гросси в Совете безопасности ООН, дальнейшие шаги МАГАТЭ в этой сфере.

"В центре обсуждения были вопросы, касающиеся обеспечения ядерной безопасности Запорожской АЭС, поднятые Гросси на брифинге в Совете Безопасности ООН 30 мая", - говорится в сообщении "Росатома", размещенном в телеграм-канале госкорпорации.

В нем отмечается, что гендиректор МАГАТЭ рассказал, как он видит дальнейшие действия Агентства в связи со сформулированными им тезисами на этот счет.

"Со своей стороны, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв и другие выступающие сделали упор на том, что сейчас мы ожидаем от Секретариата МАГАТЭ конкретных шагов, направленных на предотвращение ударов ВСУ как по ЗАЭС, так и по прилегающей территории и объектам критической поддерживающей инфраструктуры", - отмечается в сообщении "Росатома".

В госкорпорации рассказали также, что в ходе встречи обсуждены итоги поездки Гросси на станцию 15 июня во главе ротационной миссии МАГАТЭ. "По его просьбе для гендиректора МАГАТЭ было организовано посещение открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС - одного из ключевых элементов инфраструктуры внешнего энергоснабжения ЗАЭС, где ему продемонстрировали последствия атак ВСУ с использованием дронов-камикадзе", - напомнили в "Росатоме".

Лихачёв рассказал генеральному директору МАГАТЭ о мерах, принимаемых российской стороной для безопасной эксплуатации Запорожской АЭС, включая её водоснабжение после разрушения плотины Каховской ГЭС силами Киева.

"Гендиректор Агентства в ходе поездки на станцию смог лично удостовериться, что гидротехнические сооружения ЗАЭС работают в штатном режиме, а запасов воды в пруду-охладителе достаточно для безопасного функционирования станции", - подчеркнули в "Росатоме", отметив, что контакты с МАГАТЭ будут продолжены.

Российскую делегацию возглавлял генеральный директор "Росатома" Лихачёв. Во встрече также приняли участие руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, начальник Главного управления охраны объектов Росгвардии Владимир Машевский, и.о. замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Кондратенков и представитель войск РХБЗ. Кроме генерального директора МАГАТЭ Гросси в переговорах участвовали его заместители.