В МАГАТЭ заявили, что собрали достаточно информации для оценки ситуации на ЗАЭС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Команда МАГАТЭ в ходе визита на Запорожскую АЭС собрала достаточное количество информации для оценки ситуации на объекте, заявил в четверг гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

"Мы полагаем, что собрали хороший объем информации для оценки ситуации", - сказал Гросси в видеообращении по итогам визита на ЗАЭС.

Он добавил, что МАГАТЭ продолжит непрерывно наблюдать за ситуацией на станции "с целью предотвращения ядерной катастрофы".

Гросси 12 июня отправился на Украину. Он планировал посетить ЗАЭС в среду, однако отложил визит на четверг. Это его третий визит на станцию за прошедший год.

Ранее МАГАТЭ сообщило, что на ЗАЭС "продолжаются работы по обеспечению максимального запаса воды для охлаждения на случай, если станция больше не сможет использовать запасы из Каховского водохранилища". Как пояснили в агентстве, несмотря на то, что все шесть реакторов ЗАЭС остановлены, "им по-прежнему нужна вода для предотвращения плавления топлива и потенциального выброса радиоактивных материалов".

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Эвакуация потребовалась жителям Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани. Введен режим ЧС.

В Кремле заявили, что на Каховской ГЭС была совершена диверсия, ответственность за которую несет украинская сторона.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").