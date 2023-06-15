В "Росэнергоатоме" заявили, что Гросси убедился в исчерпывающих мерах безопасности на ЗАЭС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа уверен, что в ходе визита делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС удалось убедить его директора Рафаэля Гросси в исчерпывающих мерах для обеспечения ядерной безопасности.

"На мой взгляд, мистер Гросси убедился в том, что все, что можно было сделать в этих условиях для обеспечения ядерной безопасности, было сделано. Более того, он получил заверения и гарантии того, что и в будущем мы будем выполнять все от нас зависящее", - сказал Карчаа журналистам по итогам визита главы МАГАТЭ на ЗАЭС.

По его оценке, визит состоялся в прямом и переносном смысле. "Вся программа, которая был запланирована, реализована. Рафаэль Гросси увидел все, что его беспокоило", - отметил советник главы "Росэнергоатома".

Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси посетила ЗАЭС в четверг днем. Это его третий визит на станцию за последний год. Одной из основных задач было оценить ситуацию после разрушения плотины Каховской ГЭС.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища, воду из которого использует в том числе ЗАЭС. Затопило десятки населенных пунктов на обоих берегах реки. В Москве обвинили в произошедшем украинскую сторону, возбуждено дело о теракте.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").