Путин проинформирован обо всех событиях, связанных с Пригожиным, заявил Песков

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, предпринимаются все необходимые меры, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в пятницу Минобороны РФ заявило, что информация о нанесении российскими военными удара по позициям группы "Вагнер" не соответствует действительности.

"Все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией", - говорилось в сообщении военного ведомства.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции", - отметили в Минобороны РФ.