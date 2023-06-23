ФСБ РФ возбудила дело о призыве к мятежу по факту заявлений Пригожина
Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В связи с заявлениями от имени главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина возбуждено дело о призывах к вооруженному мятежу, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
"Утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований. В связи с этими заявлениями ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу", - сообщил комитет.
"Требуем немедленно прекратить противоправные действия", - заявили в НАК.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован обо всех событиях, связанных с Пригожиным, принимаются все необходимые меры.
До этого Минобороны РФ опровергло сообщения о нанесении удара по позициям "Вагнера".