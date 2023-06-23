Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

ФСБ РФ возбудила дело о призыве к мятежу по факту заявлений Пригожина

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В связи с заявлениями от имени главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина возбуждено дело о призывах к вооруженному мятежу, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

"Утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований. В связи с этими заявлениями ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу", - сообщил комитет.

"Требуем немедленно прекратить противоправные действия", - заявили в НАК.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован обо всех событиях, связанных с Пригожиным, принимаются все необходимые меры.

До этого Минобороны РФ опровергло сообщения о нанесении удара по позициям "Вагнера".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генпрокуратура РФ назвала законным возбуждение уголовного дела против главы "Вагнера"

Путин проинформирован обо всех событиях, связанных с Пригожиным, заявил Песков

Минобороны опровергло сообщения о нанесении удара военными РФ по позициям ЧВК "Вагнер"

Минюст внес в список иноагентов бизнесмена Невзлина и московского депутата Ступина

Минюст внес в список иноагентов бизнесмена Невзлина и московского депутата Ступина

Что произошло за день: пятница, 23 июня

РФ в ответ на новые санкции расширила стоп-лист для представителей стран ЕС

РФ изучит варианты обеспечения своих прав в связи с намерением "Нафтогаза" взыскать $5 млрд

ЕС в рамках санкций ужесточает процедуру импорта сталепродукции и изделий

ЕС в рамках санкций ужесточает процедуру импорта сталепродукции и изделий

ЕС запретил поставки в Россию электрокаров, гибридов и некоторых авто с ДВС

В новый пакет санкций ЕС включен запрет проезда грузовиков с прицепами и полуприцепами из РФ

В новый пакет санкций ЕС включен запрет проезда грузовиков с прицепами и полуприцепами из РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });