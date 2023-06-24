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Обращение президента РФ к гражданам. Полный текст

Глава Северной Осетии призвал осетин из "Вагнера" не подчиняться приказам Пригожина

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Глава Северной Осетии Сергей Меняйло попросил жителей республики воздержаться от выездов за ее пределы и не поддаваться на провокации.

"Призываю наших земляков, несущих службу в рядах ЧВК, не подчиняться преступным приказам Пригожина!" - написал он в телеграм-канале.

"Президент сказал всё, что необходимо", - отметил Меняйло.

Глава республики также попросил ее жителей не покидать регион.

Ранее в субботу президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам.

Северная Осетия Сергей Меняйло Вагнер
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