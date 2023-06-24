На Кубани опровергли сообщения о проверке гостиниц, где проходят реабилитацию "вагнеровцы"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Краснодарского края назвал фейком распространившуюся в мессенджерах информацию о якобы экстренных проверках и рейдах полиции по гостиницам курортных поселков близ Анапы, где проходят реабилитацию и восстановление после ранений бойцы группы "Вагнер".

"По данным администрации города-курорта в настоящий момент никаких специальных проверок гостиниц, санаториев и домов отдыха правоохранительные органы не проводят. Ситуация в Анапе стабильная и спокойная", - говорится в телеграм-канале ведомства.