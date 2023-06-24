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Обращение президента РФ к гражданам. Полный текст

Воронежский губернатор назвал недостоверной информацию о колоннах военной техники

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал недостоверной информацию о продвижении колонн военной техники в регионе.

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"В социальных сетях сейчас публикуется много недостоверной информации о якобы продвижении колонн военной техники по территории Воронежской области. За распространение подобных сообщений законодательством РФ предусмотрена ответственность", - написал он в своем телеграм-канале.

Гусев попросил воронежцев следить за всей информацией только в официальных источниках.

Ранее сообщалось, что Гусев призвал граждан воздержаться от передвижения по трассе М-4 "Дон", дорогам регионального и местного значения.

В Воронежской области введен режим контртеррористической операции.

Воронежская область Александр Гусев
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