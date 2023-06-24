В Воронежской области перекрыт участок трассы М-4 "Дон"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что движение по трассе М-4 "Дон" в регионе закрыто с 464 по 777 км.

"Поручил оперативно помогать всем автомобилистам при возникновении пробок из-за перекрытия движения по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области. Сотрудники профильных ведомств, администрации муниципалитетов и волонтеры оперативно доставят людям воду и всё необходимое", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Гусев призвал граждан воздержаться от передвижения по трассе М-4 "Дон", дорогам регионального и местного значения.

В Воронежской области введен режим контртеррористической операции.