Пригожин заявил о возвращении колонн группы "Вагнер" в полевые лагеря

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что колонны группы будут возвращаться в полевые лагеря.

"Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря", - заявил Пригожин, слова которого приводит его пресс-служба.

Ранее в субботу вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение об остановке движения бойцов по территории России.

Сообщается, что переговоры длились в течение всего дня. "На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер", - сказали в пресс-службе.