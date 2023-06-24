Бойцы "Вагнера" готовятся покинуть Ростов-на-Дону

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Бойцы группы "Вагнер" вечером в субботу начали покидать территорию возле штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Несколько автомобилей "Вагнера", находящихся на территории возле штаба ЮВО, начали перемещение, бойцы также группируются для последующего отбытия из города.

Возле штаба ЮВО появились подразделения военной полиции.

Автомобили, в том числе грузовики, перемещающие личные состав "вагнеровцев", собираются в колонны и уезжают с территории возле штаба ЮВО.

К выезду готовится и бронетехника. Танк, стоящий у Ростовского цирка, завел двигатель.

Ранее руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что колонны группы будут возвращаться в полевые лагеря.

До этого состоялись переговоры по телефону президента Белоруссии Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых тот принял предложение об остановке движения бойцов группы по территории России. Сообщение об этом распространила пресс-служба президента Белоруссии.