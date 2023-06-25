Ограничение движения начинают снимать на трассах Калужской области
Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Введенное в субботу ограничение движения личного транспорта по дорогам Калужской области начинают снимать, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
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"В течение дня вместе с правоохранительными органами будем восстанавливать обычный порядок движения", - написал Шапша в своем телеграм-канале в воскресенье.
Как сообщалось ранее, ограничение движения транспорта было введено в субботу вечером на территориях, прилегающих к границам Калужской области с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями. Жителям региона было рекомендовано не ездить по дорогам на личном транспорте без крайней необходимости.