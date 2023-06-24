Калужская область ограничила движение транспорта по дорогам, граничащим с рядом регионов
Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Движение транспорта временно ограничено по дорогам региона на территориях, прилегающих к границам Калужской области с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями, сообщил в субботу губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.
Соответствующее решение принято оперативным штабом региона.
"Прошу воздержаться от передвижения на личном автотранспорте по указанным дорогам без крайней необходимости", - заявил Шапша.
Он пообещал информировать о дальнейших изменениях.