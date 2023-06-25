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Шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись обстрелам со стороны ВСУ за сутки

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нанесенных ударах с украинской стороны по территории региона за минувшие сутки.

"В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено семь артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка - три. Никто не пострадал, разрушений нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

В Борисовском районе обстреляна окраина села Березовка - зафиксировано восемь прилетов. Обошлось без последствий.

В Валуйском городском округе два артиллерийских снаряда выпущено по селу Кукуевка. В результате обстрела пострадавших и разрушений нет.

В Волоконовском районе из миномета обстреляна окраина хутора Старый - зафиксировано два прилета. Пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском горокруге, по информации губернатора, по КПП в селе Козинка выпущено 34 минометных снаряда, по хутору Понуры - шесть.

"В городе Грайворон противник сбросил с беспилотника взрывное устройство на частный дом. Никто не пострадал. Повреждены фасад и труба газоснабжения", - проинформировал Гладков.

В Шебекинском городском округе из миномета обстреляны села Белянка и Новая Таволжанка - зафиксировано шесть и два прилета соответственно. По хутору Панков выпущено пять минометных снарядов, по селу Терезовка - три. В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений нет.

В городе Шебекино на одно из промышленных предприятий с беспилотника сброшено взрывное устройство. Пострадавших нет. Небольшой очаг возгорания оперативно ликвидирован пожарными расчетами.

Позднее Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО в Валуйском округе. "Сбит БПЛА над селом Долгое", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Белгородская область
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