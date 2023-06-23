Около 90 предприятий в Белгородской области пострадали от обстрелов с 5 мая

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Реестр пострадавших от обстрелов ВСУ с начала мая предприятий в приграничных районах Белгородской области насчитывает 89 компаний, сообщил заместитель губернатора региона Дмитрий Гладский на брифинге в пятницу.

"С 5 мая текущего года общее количество предприятий, по которым мы имеем информацию в настоящее время, составляет 89 субъектов предпринимательства. Я не уверен, что этот список законченный. Вполне возможно, мы получим сведения, дополняющие этот реестр", - сказал вице-губернатор.

Он добавил, что из остановленных предприятий 11 являются крупными.

"Они остановились по разным причинам: и по факту нанесения материального ущерба, и по факту проблем, связанных с нанесением ущерба инфраструктуре, например, энергетической либо коммунальной. (...) Какие-то предприятия могут начать свою деятельность в течение одного-двух месяцев. Думаю, что большая часть предприятий выйдет на нормальные масштабы производства до конца года", - сказал Гладский.

При этом он выразил озабоченность состоянием завода премиксов.

"Самый большой ущерб нанесен заводу премиксов №1, который производит порядка 60% лизина в стране. Остальные предприятия относятся к категории малых и средних. (...) Все предприятия выплачивают заработную плату сотрудникам. На заводе премиксов, чтобы удержать трудовые коллективы, особенно, если они имеют отношение к особо принципиальным компетенциям и профессиям, выплачивается заработная плата с 20-процентной надбавкой", - подчеркнул замгубернатора.

По данным министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области на 19 июня, из 209 крупных и средних предприятий приграничного Шебекинского горокруга продолжают работать 109, на них трудятся 3,2 тыс. человек. 20 предприятий, где заняты 9,4 тыс. работников, находятся в режиме простоя.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.