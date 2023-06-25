Главные работы по восстановлению поврежденных домов Шебекино планируют завершить к августу

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ходе восстановительных работ жилищного фонда, поврежденного в ходе обстрелов с украинской стороны в городе Шебекино.

"Продолжаем восстановительные работы. Объем работ большой. Сейчас детально смотрим по каждому дому, по каждому кварталу (...). Министерство жилищного хозяйства должно составить детальный план-график восстановительных работ, начиная с окон, кровли - главные виды работ. Завершить эту работу планируем к 1 августа. Затем перейдем к следующим видам работ, например, восстановлению фасадов или восстановительному ремонту внутри жилых помещений", - рассказал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Как сообщалось, в восстановительных работах в Шебекино задействовано около 30 строительных бригад. Мониторинг и комплексную оценку поврежденного жилья проводят более 450 специалистов из разных муниципалитетов региона.

В конце мая - начале июня 2023 года Шебекинский городской округ Белгородской области оказался под массированным обстрелом ВСУ. В настоящее время идет восстановление поврежденной инфраструктуры, подсчитывается ущерб.