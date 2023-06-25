Строители начали ремонт поврежденного обстрелом моста между Крымом и Херсонской областью

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Ремонт поврежденного украинским обстрелом моста на административной границе между Крымом и Херсонской областью вблизи Чонгара начался, сообщил в воскресенье врио губернатора Владимир Сальдо.

"Наши мостостроители ударными темпами ремонтируют мост возле Чонгара. Как строитель, могу сказать, что работают настоящие профессионалы: вместо перебитой уже установлена новая несущая балка. Проезд будет восстановлен в скором времени", - написал он в своем телеграм-канале.

Сальдо уточнил, что принимаются меры, чтобы не дать вооруженным силам Украины возможности в дальнейшем наносить урон гражданской инфраструктуре.

"Защита против ракет усилена, и, как недавно сообщило министерство обороны РФ, на Западной Украине уничтожен склад с дальнобойными натовскими ракетами Storm Shadow. Враг хранил их подальше от линии боевого соприкосновения, но это ему не помогло", - отметил глава региона.

22 июня мостовые сооружения на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара попали под обстрел со стороны вооруженных сил Украины. По предварительной оценке, использовались ракеты Storm Shadow. Никто не пострадал. Повреждено дорожное покрытие, автомобильное движение остановлено.

На севере Крыма действуют три пункта пропуска в Херсонскую область - близ Джанкоя (через Чонгарский мост), Армянска и Перекопа. Все легковые машины и автобусы направили в Армянск, грузовики - в Перекоп.