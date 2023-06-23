Сальдо заявил, что поврежденный мост между Крымом и Херсонщиной будет закрыт еще 15-20 дней

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Поврежденный украинским обстрелом мост на административной границе между Крымом и Херсонской областью вблизи Чонгара будет закрыт для движения дольше, чем ожидалось, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Мост в ближайшие 15-20 дней, даже может больше, пока проводятся там работы, исследуют, что с ним делать, не пригоден для передвижения", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу.

22 июня мостовые сооружения на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. По предварительной оценке, использовались ракеты Storm Shadow. Никто не пострадал. Повреждено дорожное покрытие, автомобильное движение остановлено.

На севере Крыма действуют три пункта пропуска в Херсонскую область - близ Джанкоя (через Чонгарский мост), Армянска и Перекопа.