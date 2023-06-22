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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом попали под ракетный обстрел

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара повреждены ракетным обстрелом со стороны вооруженных сил Украины, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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"По предварительной оценке, использовались английские ракеты Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие. Жертв (...) нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Сальдо заверил, что проезд машин будет восстановлен "в самом скором времени". Сообщение между Херсонской областью и Крымом временно организовано по резервному маршруту.

Информацию также подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет. На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. О возможности движения будет сообщено в течение часа", - написал он в своем телеграм-канале.

На севере Крыма в последнее время действуют два пункта пропуска - в Джанкое (в районе херсонского Чонгара) и Армянске.

Владимир Сальдо Крым
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