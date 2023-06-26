Режим КТО снят в Воронежской области

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Власти Воронежской области объявили о снятии действующего в регионе режима контртеррористической операции (КТО). Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале областного правительства.

Режим КТО был введен в регионе утром в субботу, 24 июня. В области отменили все массовые мероприятия, губернатор Александр Гусев призвал жителей региона отказаться от поездок по трассе М-4 "Дон", а также дорогам регионального и местного значения.