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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:52

Режим КТО снят в Воронежской области

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Власти Воронежской области объявили о снятии действующего в регионе режима контртеррористической операции (КТО). Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале областного правительства.

Режим КТО был введен в регионе утром в субботу, 24 июня. В области отменили все массовые мероприятия, губернатор Александр Гусев призвал жителей региона отказаться от поездок по трассе М-4 "Дон", а также дорогам регионального и местного значения.

Воронежская область
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