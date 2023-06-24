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В Новоусманском районе Воронежской области сняты ограничения на передвижение транспорта

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Администрация Новоусманского района Воронежской области сообщила о снятии ограничений на передвижение автомобилей.

"В Новой Усмани снимаются ограничения на передвижение автотранспорта. До нормализации ситуации на дорогах в местах ограничений будут находиться работники администрации района и сотрудники правоохранительных органов", - говорится в телеграм-канале администрации района.

Ранее администрация Новоусманского района сообщала о закрытии на территории района съездов на автодорогу М-4 "Дон", ограничении движения по трассе Р-193 "Воронеж - Тамбов" в сторону Воронежа.

В Рогачевском сельском поселении Новоусманского района сотрудники администрации вместе с полицейскими перенаправляли транспорт в сторону Волгограда в объезд. По данным администрации, многие из путешествующих по трассе М-4 "Дон" в направлении Ростова предпочли временно расположиться в объектах придорожного сервиса.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области введен режим контртеррористической операции.

Воронежская область
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