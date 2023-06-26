Клишас не увидел необходимости в отдельном законе по ЧВК

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в данный момент не видит необходимости в подготовке отдельного законопроекта, касающегося деятельности частных военных компаний (ЧВК).

"Мы актуальные вопросы решаем в оперативном режиме. Например, что подследственные могут заключать контракты только с Минобороны. Разработку отдельного закона по ЧВК актуальным сейчас не считаю", - сказал Клишас "Интерфаксу" в понедельник.

Так сенатор ответил на вопрос, насколько актуально, по его мнению, в настоящий момент определение правового статуса ЧВК в законодательстве.

Ранее в Госдуме заявляли о подготовке предложений, касающихся правового статуса частных военных компаний в РФ.