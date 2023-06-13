В Госдуме пообещали представить предложения по определению правового статуса ЧВК

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Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о подготовке предложений об определении правового статуса частных военных компаний (ЧВК) в РФ.

"Многое из того, что касается выполнения ЧВК задач в зоне СВО, уже урегулировано, но необходимо ещё определить основополагающие положения: что такое ЧВК, какую роль они играют и какое место занимают в нашей правовой структуре. Вот этим мы занимаемся действительно. Я полагаю, что в ближайшее время решим и предложим варианты", - сказал Картаполов "Интерфаксу" во вторник.

Он пояснил, что в данном случае "речь не идёт о легализации, речь идёт о том, чтобы сформировать их правовой статус в соответствии с нашим законодательством".

Ранее во вторник, президент РФ Владимир Путин заявил, что статус частных военных компаний, добровольческих отрядов, необходимо привести в соответствие со сложившейся практикой.

"Мы, безусловно, не должны ставить людей в какое-то ложное положение - во-первых, все, кто бы ни был, в каком бы качестве не оказался на переднем крае, они все защитники Отечества и Родина должна им полноценно ответить на их готовность рисковать своей жизнью или отдавать свою жизнь за Родину. Все должны быть в равном положении", - заявил глава государства.

Путин сообщил, что Минобороны сейчас заключает контракты со всеми желающими продолжить службу в зоне СВО.