В Думе заявили, что ЧВК больше не смогут вербовать уголовников

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников пояснил, что согласно принятым недавно нижней палатой парламента законам находящиеся под приговором не смогут больше заключать контракты с ЧВК, а только с Минобороны.

"Была история, когда ЧВК могли брать тех, кто под приговором находятся, и заключать с ними контракты. Теперь законом принята другая процедура, что контракты заключаются только с Минобороны, процедура полная прописана", - сказал Крашенинников журналистам в понедельник.

По его словам, "в этом смысле уже совершенно точно одна часть функций у ЧВК ушла, они уже не могут оттуда брать".