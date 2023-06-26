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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

ФПК этим летом назначит на четверть больше доппоездов, в том числе 1,5 тыс. - на юг РФ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - АО "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" РЖД) летом текущего года планирует назначить 3,4 тыс. дополнительных пассажирских поездов дальнего следования - на четверть больше, чем летом прошлого года.

Как сообщила компания, 1,5 тыс. доппоездов из общего числа будут курсировать в сообщении с югом РФ. Их, в частности, планируется назначить в Адлер, Анапу, Новороссийск и Кисловодск. Чаще всего пассажиры отправляются туда из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода.

"Пассажиры приобрели на юг уже свыше 6,5 млн билетов для поездок летом - на 20% больше, чем в прошлом году. Из них 2,5 млн человек уже совершили путешествия", - информирует ФПК.

Всего в летний сезон (с мая по сентябрь) поездами дальнего следования в РФ планируется перевезти свыше 50 млн человек, из которых более 11 млн - на юг страны и обратно.

Всего до конца сентября ФПК планирует предоставить на южных направлениях 13,4 млн мест.

ФПК Федеральная пассажирская компания
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