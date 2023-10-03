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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

РЖД назначат более 250 дополнительных поездов на выходные начала ноября

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Более 250 дополнительных поездов дальнего следования будут назначены на период с 3 по 6 ноября, сообщила пресс-служба ОАО "Российские железные дороги".

Дополнительные составы на этот период будут курсировать из Москвы в Петербург, Пермь, Тюмень, Саратов, Адлер, Кисловодск, Новороссийск и белорусский Брест, а также из Петербурга в Екатеринбург, Казань, Архангельск, Белгород и Анапу.

Кроме того, дополнительные назначения запланированы на маршрутах Петрозаводск - Псков, Кисловодск - Ростов-на-Дону, Уфа - Имеретинский Курорт, Тюмень - Оренбург, Воронеж - Казань и других.

Большинство пассажиров будут отправляться на отдых 3 ноября, а возвращаться обратно 6 ноября, рассчитывают в РЖД.

РЖД
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