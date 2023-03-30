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ФПК назначит дополнительные туристические поезда в 2023 году

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Федеральная пассажирская компания (АО "ФПК", "дочка" ОАО "РЖД") в 2023 году назначит дополнительные туристические поезда для путешествий по России, их число вырастет до 24, следует из презентации гендиректора компании Владимира Пястолова.

"В прошлом году по стране курсировали 17 туристических поездов. Мы перевезли более 90 тыс. пассажиров", - сказал он, выступая на конференции "Pro//Движение.Туризм".

"В этом году нашим железнодорожным туристам будет представлен ряд новых маршрутов, это и "Вкус эпохи", и "К виноградникам у моря". Будут предлагаться маршруты для любителей энотуризма. На Таманском полуострове в Краснодарском крае вкладывается огромное количество средств в развитие энотуризма. Наша задача - привезти туристов в те локации, которые созданы", - рассказал Пястолов.

Среди наиболее популярных маршрутов - "Серебряный маршрут", "Сказы Поволжья" и другие.

По словам гендиректора ФПК, предлагается несколько алгоритмов приобретения путешествия на туристическом поезде. Путешественник может купить билет и самостоятельно сформировать туристическую программу, также можно купить турпакет или использовать туристический поезд только в качестве транспорта.

ФПК РЖД Владимир Пястолов
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