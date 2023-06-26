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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Кровля здания зоопарка Ростова-на-Дону обрушилась из-за пожара

Возгорание полностью ликвидировано, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области

Кровля здания зоопарка Ростова-на-Дону обрушилась из-за пожара
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Обрушение кровли произошло из-за пожара в административном здании (музее) зоопарка Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба МЧС РФ в своем телеграм-канале.

Она отметила, что пожарные спасли животных из горящего зоопарка. С огнем на территории экзотариума борются почти 50 человек и 17 единиц техники.

Вместе с тем пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области сообщает, что пожарные в 20:35 полностью ликвидировали возгорание в административном здании зоопарка.

Как сообщалось, возгорание кровли административного здания (музея) на территории зоопарка произошло вечером в понедельник, пламенем было охвачено 300 кв. метров. Погибших и пострадавших нет. Пожару был присвоен повышенный ранг опасности.

Глава администрации города Алексей Логвиненко сообщал, что животные эвакуированы в безопасное место, с огнем борются четыре пожарных наряда. В связи с происшествием ограничено движение по улицам Зоологической и Футбольной, находящимся в районе зоопарка.

Прокуратура проводит проверку соблюдения мер пожарной безопасности.

Ростов-на-Дону
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