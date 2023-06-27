Кадыров заявил о предотвращении проникновения украинской ДРГ в Белгородскую область

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об артиллерийском ударе по украинской диверсионной группе, которая пыталась прорваться на территорию Белгородской области.

"Накануне, собрав всю необходимую разведывательную информацию, наши бойцы успешно накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности. Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага", - написал Кадыров во вторник в своем телеграм-канале.

Он отметил, что это произошло в зоне ответственности подразделений в направлении Щетиновки и Богун-Городка.