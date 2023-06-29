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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Мурашко сообщил об обсуждении экспертами идеи о запрете на госзакупки импортных ИВЛ

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Инициатива о запрете на государственные закупки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) зарубежного производства обсуждается экспертным сообществом, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"В России есть производство (ИВЛ - ИФ). Сейчас эта инициатива обсуждается экспертным сообществом", - сказал Мурашко журналистам в четверг.

Ранее Минпромторг предложил ввести запрет на госзакупки аппаратов ИВЛ зарубежного производства. Опубликован соответствующий проект постановления правительства. "Решение ввести запрет на (государственную) закупку иностранных аппаратов ИВЛ необходимо с целью поддержки российских предприятий, готовых покрыть потребности системы здравоохранения в полном объеме", - заявила 28 июня пресс-служба Минпромторга. При этом в ведомстве отметили, что "продукция ГК "Ростех" и других производителей не может поставляться на российский рынок в случае, если есть какие-то вопросы по соответствию продукции всем требованиям безопасности".

Зампред Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора в свою очередь предупредила, что предложение о запрете закупки госучреждениями зарубежных аппаратов ИВЛ и замене их на отечественные может привести к рискам для жизни пациентов. "Ни в коем случае нельзя устраивать демонстрационные отказы от зарубежных технологий", - подчеркнула она. При этом Киркора добавила, что к разработке проекта постановления "никто не привлекал пациентские организации".

Михаил Мурашко Минпромторг РФ Минздрав РФ
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