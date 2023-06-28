Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Discord и Dropbox грозят миллионные штрафы за неудаление запрещенной в РФ информации

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы зарегистрировал два протокола об административном правонарушении в отношении американских компаний Dropbox International Unlimited Company и Discord Inc., впервые привлеченных к ответственности в РФ за отказ удалять запрещенную в стране информацию.

"В суд поступили административные протоколы в отношении Dropbox International Unlimited Company и Discord Inc, составленные за совершение ими административных правонарушений. Судебные заседания пройдут 11 июля", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

В РоссииСервис Twitch оштрафован на 4 млн руб. за отказ удалить фейки о СВО на УкраинеЧитать подробнее

По данным суда, претензии к Discord Inc., разработчику одноименного мессенджера, связаны с отказом компании удалить с сайта информацию о детской порнографии. Компании вменяется ч.4 ст.13.41 КоАП РФ (Неудаление владельцем информационного ресурса материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявления о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера). Организации грозит штраф от 3 до 8 млн рублей.

Dropbox International Unlimited Company, владелец сервиса хранения Dropbox, пояснили в суде, привлечен к ответственности за отказ удалить с сайта организации фейковую информацию о спецоперации на Украине. Компании вменяется ч.2 ст.13.41 КоАП РФ (Неудаление владельцем ресурса в сети "Интернет" информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой предусмотрена законодательством РФ) и грозит штраф до 4 млн рублей.

Согласно открытым источникам, штаб-квартиры обеих компаний находятся в Сан-Франциско.

Discord РФ Dropbox
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МТС сообщил о проблемах со связью в регионах Поволжья

МТС сообщил о проблемах со связью в регионах Поволжья

Госдума разрешила иностранным туристам расплачиваться картами в России

Госдума разрешила иностранным туристам расплачиваться картами в России

Песков сказал, что государство не имело отношения к бизнесу группы "Вагнер" в Африке

Помощник Путина обсудит украинское урегулирование со спецпосланником папы Римского

Песков заявил, что никаких решений о многократном изъятии windfall tax не принималось

Песков заявил, что никаких решений о многократном изъятии windfall tax не принималось

В МВД РФ начали принимать заявления о выходе из гражданства Украины

В МВД РФ начали принимать заявления о выходе из гражданства Украины

Экипаж противолодочного самолета Северного флота провел ледовую разведку в Арктике

Экипаж противолодочного самолета Северного флота провел ледовую разведку в Арктике

Решетников считает, что отмена НДС для туроператоров позволит снизить цены на отдых в РФ

Решетников считает, что отмена НДС для туроператоров позволит снизить цены на отдых в РФ

Что произошло за день: вторник, 27 июня

Хинштейн сообщил, что вопрос передачи техники "Вагнера" Росгвардии не обсуждается

Хинштейн сообщил, что вопрос передачи техники "Вагнера" Росгвардии не обсуждается
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });