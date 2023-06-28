Discord и Dropbox грозят миллионные штрафы за неудаление запрещенной в РФ информации

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы зарегистрировал два протокола об административном правонарушении в отношении американских компаний Dropbox International Unlimited Company и Discord Inc., впервые привлеченных к ответственности в РФ за отказ удалять запрещенную в стране информацию.

"В суд поступили административные протоколы в отношении Dropbox International Unlimited Company и Discord Inc, составленные за совершение ими административных правонарушений. Судебные заседания пройдут 11 июля", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

По данным суда, претензии к Discord Inc., разработчику одноименного мессенджера, связаны с отказом компании удалить с сайта информацию о детской порнографии. Компании вменяется ч.4 ст.13.41 КоАП РФ (Неудаление владельцем информационного ресурса материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявления о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера). Организации грозит штраф от 3 до 8 млн рублей.

Dropbox International Unlimited Company, владелец сервиса хранения Dropbox, пояснили в суде, привлечен к ответственности за отказ удалить с сайта организации фейковую информацию о спецоперации на Украине. Компании вменяется ч.2 ст.13.41 КоАП РФ (Неудаление владельцем ресурса в сети "Интернет" информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой предусмотрена законодательством РФ) и грозит штраф до 4 млн рублей.

Согласно открытым источникам, штаб-квартиры обеих компаний находятся в Сан-Франциско.