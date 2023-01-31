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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

Сервис Twitch оштрафован на 4 млн руб. за отказ удалить фейки о СВО на Украине

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы во вторник назначил административный штраф дочерней структуре компании Amazon - американскому видеостриминговому сервису Twitch Interactive - в размере четырех миллионов рублей за неудаление фейков с дискредитацией Вооруженных сил РФ, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Признать Twitch Interactive, Inc. виновным в административном правонарушении и назначить компании штраф в размере четырех миллионов рублей", - огласил решение судья.

Сервис признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенного контента) из-за отказа удалить недостоверную информацию о проводимой Вооруженными силами РФ на Украине спецоперации, ее форме и способах ее ведения, всеобщей мобилизации, жертвах среди гражданского населения Украины.

Протокол был составлен, в том числе, за неудаление опубликованного стрима интервью экс-адвоката Марка Фейгина (признан в РФ иноагентом) с бывшим советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.

Заседание прошло без участия представителей Twitch.

Twitch - американский видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр.

В середине февраля 2022 г. замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что ведомство находится во взаимодействии со всеми компаниями по закону о "приземлении", за исключением Twitch и Discord.

11 июля замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что обратился в РКН с просьбой дать правовую оценку деятельности компании в РФ. По его мнению, "американская стриминговая платформа Twitch продолжает активное участие в информационной войне против России".

Ранее в РКН сообщали, что в связи с невыполнением Twitch Interactive, Inc. обязанности по удалению противоправной информации в отношении компании применяются меры понуждения в виде информирования поисковиками о том, что компания нарушает законы РФ.

Аналогичные меры принуждения применяются и в отношении Wikimedia Foundation Inc. из-за отказа удалить запрещенные материалы.

Принятые меры в отношении данных интернет-компаний, как отмечают в Роскомнадзоре, будут действовать до полного устранения нарушений российского законодательства.

С начала прошлого года за отказ удалять запрещенный в РФ контент штрафам подвергаются крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok.

Кроме того за неоднократные нарушения российского законодательства компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Google подверглись в РФ оборотным штрафам. Сама компания Amazon в октябре прошлого года была впервые оштрафована в РФ на четыре миллиона рублей за отказ удалить информацию о способах совершения самоубийства, местах и способах распространения наркотических и психотропных веществ.

Twitch Украина
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