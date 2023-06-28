Путин заявил о недопустимости оскорбления религиозных чувств граждан

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России, в отличие от других государств, неуважение к религиозным чувствам граждан всегда будет являться нарушением закона.

"Мы знаем, что в других странах поступают иначе, не уважают религиозные чувства людей, и ещё говорят, что это не преступление. В нашей стране это преступление и по Конституции, и по 282-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации", - сказал Путин во время посещения Джума-мечети в Дербенте после того, как муфтий преподнес ему в качестве подарка Коран.

Путин отметил, что в России является преступлением разжигание межрелигиозной и межконфессиональной розни. "И мы всегда будем придерживаться этих законодательных правил", - сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что Коран - это святыня мусульман, но также он должен и является святыней для всех других конфессий.

"Вам большое спасибо за этот подарок. Он, безусловно, найдет свое достойное место в Кремле", - сказал Путин.

Джума-мечеть - одна из древнейших мечетей мира и самая древняя в России.

"Сегодня все мусульмане отмечают праздник, поэтому я, конечно, будучи в мечети в Дербенте, хочу поздравить и вас, всех мусульман России, с этим большим праздником", - сказал президент.