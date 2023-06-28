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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Шведские власти санкционировали акцию протеста с сожжением Корана

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Полиция Швеции разрешила активистам провести в среду акцию протеста близ крупнейшей мечети Стокгольма, в ходе которой планируется сжечь Коран, сообщают европейские СМИ.

Стражи порядка, мотивируя свое решение, объяснили, что не увидели в акции "рисков для безопасности".

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В сообщениях отмечается, что акция, организованная проживающим в Швеции выходцем из Ирака, приурочена к мусульманскому празднику Ид аль-Адха.

В январе похожая акция протеста в Швеции вызвала резкую критику со стороны Анкары. В феврале 2023 года власти Швеции запретили две аналогичные акции, отмечает агентство EFE.

Турция - одна из двух стран НАТО, до сих пор не ратифицировавших присоединение Стокгольма к альянсу. В Анкаре критикуют шведские власти за недостаточное сотрудничество в борьбе против курдских группировок, которые Турция считает террористическими. Кроме того, турецкие власти выражали недовольство и отношением шведских властей к исламу.

Стокгольм Турция Швеция
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