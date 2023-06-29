Госдума ратифицировала соглашение РФ с Абхазией о двойном гражданстве

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг ратифицировала соглашение между РФ и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства.

Речь идет о соглашении, подписанном в Москве 27 сентября 2022 года.

Документом предусматривается, что граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны. Приобретение и прекращение гражданства в части, не урегулированной соглашением, осуществляются в соответствии с законодательством каждой из сторон.

Кроме того, соглашением предусматриваются правила в части гражданства детей. В частности, гражданство детей в возрасте до 14 лет следует гражданству родителей при условии, что ребенок не станет лицом без гражданства. Гражданство ребенка не изменяется при изменении гражданства его родителей, лишенных родительских прав. До достижения ребенком, состоящим в гражданстве обеих сторон, 18-летнего возраста его родители могут выбрать ему гражданство на основании совместного письменного заявления о выходе ребенка из гражданства одной из сторон, говорится в соглашении.

Состоящие в гражданстве обеих сторон пользуется правами на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той стороны, на территории которой они постоянно проживают.

Соглашение также предусматривает, что стороны предоставляют друг другу по запросу информацию о приобретении гражданами, имеющими одновременно гражданство РФ и Республики Абхазия, гражданства третьего государства или о получении ими документа, подтверждающего право на постоянное проживание в иностранном государстве.