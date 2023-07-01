Бжания в разговоре с Путиным поддержал действия руководства РФ в ходе событий 24 июня

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Абхазии Асланом Бжанией состоялся по инициативе абхазской стороны, сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

"Бжания выразил полную поддержку предпринятых российским руководством действий по защите законности и конституционного порядка, обеспечению безопасности граждан и стабильности в стране", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, обсуждены также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая реализацию намеченных планов по социально-экономическому развитию Абхазии.

23-24 июня в России произошли события с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа.

24 июня президент Абхазии Аслан Бжания и президент Южной Осетии Алан Гаглоев выразили поддержку действиям Путина по его пресечению. Как сообщалось, Бжания, в частности, призвал "всех граждан Абхазии, в том числе находящихся в зоне проведения специальной военной операции, не поддаваться на провокации и не принимать участия в противоправных действиях".